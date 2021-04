Buoni mensa, la consegna in Comune ora avviene tre volte a settimana

CAPALBIO – Il Comune di Capalbio per andare incontro alle esigenze delle famiglie intensifica, da lunedì 19 aprile, gli orari di ricevimento al pubblico dell’ufficio scolastico per la consegna dei buoni mensa, passando dall’apertura del solo venerdì mattina a tre giorni a settimana: lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

“Sappiamo che le nuove modalità di pagamento e ritiro dei buoni mensa, legate al cambio della tesoreria comunale – spiega il vicesindaco Giuseppe Ranieri – hanno creato alcuni disagi alle famiglie. Per venire loro incontro, in questa ultima parte dell’anno scolastico e in attesa di individuare, per il prossimo anno, nuove modalità di pagamento, abbiamo deciso di aumentare gli orari di ricevimento al pubblico, con tre orari mattutini e uno pomeridiano”.

Le famiglie dovranno presentarsi con la ricevuta di pagamento, da fare sul conto intestato al Comune di Capalbio e identificato con codice iban IT14G0760103200001053657365. Potranno recarsi a uno degli uffici postali del territorio, che si trovano a Capalbio capoluogo, Capalbio Scalo e Borgo Carige. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 897727.