Poggetto: accordo per l’urbanizzazione, saranno investiti 900 mila euro

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Firmata martedì 13 aprile all’interno della sala Consiliare di via Cesare Battisti a Castiglione della Pescaia la convenzione fra i proprietari dei terreni del Consorzio Poggetto, la società Olivetum ed il Comune per realizzare le opere di urbanizzazione primaria nella nuova zona residenziale che verrà realizzata fra l’area artigianale e il Peep di Poggio d’Oro.

«Nei mesi scorsi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del comparto – spiega l’assessore all’edilizia Federico Mazzarello – portando a termine un progetto avviato nel 2009, che ha trovato nel suo lungo cammino diverse fasi di stop. Un progetto che permette di riqualificare un’area posta ai margini del centro abitato di cui potranno beneficiarne tutti i castiglionesi. Con le risorse provenienti dagli oneri già versati dalle due cooperative che stanno costruendo i loro edifici Peep in quell’area verranno eseguiti i lavori di sistemazione della zona per un valore di 900mila euro di cui 500mila provenienti dai lottizzanti privati e circa 400mila introitati dalle cooperative che stanno realizzando gli alloggi Peep».

«In seguito al mancato incasso degli oneri della cooperativa in fallimento – spiega l’assessore – abbiamo provveduto a rimodulare le cifre stanziate in bilancio e modificare l’appalto di gara al fine di procedere senza ulteriori intoppi. Il progetto delle opere di urbanizzazione del “Poggetto” prevede la realizzazione di una serie di strade carrabili e di parcheggi collegati all’adiacente strada comunale delle Strette, l’effettuazione della rete idrica e la realizzazione di vasche di raccolta acque per la messa in sicurezza idrauilica del comparto, oltre alla realizzazione di una nuova rete fognaria. Verrà inoltre realizzata, insieme alla rete di distribuzione elettrica, l’illuminazione pubblica dell’area interessata e la cablazione per la fibra ottica, dotando il nuovo comparto di ogni confort e riqualificando una zona situata ai margini dell’area artigianale».

«Durante gli incontri avuti con le cooperative assegnatarie dei lotti – ricorda Mazzarello – avevamo stabilito e ratificato nelle relative convenzioni che le opere di urbanizzazione primaria previste dal Peep a servizio dei tre lotti, sarebbero state realizzate dall’amministrazione comunale, utilizzando le somme che le stesse corrispondevano al momento del rilascio dei permessi di costruire a titolo di oneri di urbanizzazione».

«Adesso – conclude Mazzarello – siamo nella fase propedeutica alla loro realizzazione. La definitiva stipula della convenzione con la parte privata dà il via libera conclusivo ai lavori».