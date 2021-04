Il Comune: «Centro vaccinale ad Albinia non basta, ne serve uno per le Colline del Fiora»

SORANO – Su proposta del sindaco Pierandrea Vanni, la giunta comunale e i capigruppo di maggioranza e minoranza hanno approvato una risoluzione con la quale chiedono alla Asl Toscana sud est l’urgente apertura di un centro vaccinale nell’area dell’ospedale di Pitigliano o in altra area adatta e facilmente raggiungibile.

La risoluzione “ribadisce che non è condivisibile la decisione della Usl di aprire nella zona delle Colline dell’Albegna un solo centro vaccinale ad Albinia (Orbetello). La risoluzione è stata inviata ad Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana sud est, a Giacomo Termine, presidente dell’Assemblea dei sindaci, e Andrea Casamenti, presidente della Conferenza dei sindaci della zona Sud Est.

“La risoluzione – dicono dal Comune – sarà inviata anche alla Regione Toscana”.

Di seguito il testo dell’atto.

La giunta comunale e i capigruppo consiliari sollecitano la Asl Toscana sud est a mettere al più presto in funzione un centro vaccinale nell’area dell’ospedale di Pitigliano o in altra area adatta e facilmente raggiungibile.

Se non era condivisibile la scelta della Asl sul centro vaccinale dell’Albinia per l’intero distretto delle Colline del Fiora, lo è ancora meno nella previsione di dover vaccinare i soggetti iper fragili e fragili per i quali non è assolutamente accettabile il trasferimento ad Albinia.

Pur apprezzando le due sedute di vaccinazione organizzate nei locali amministrativi dell’ospedale di Pitigliano, è chiaro che non rappresentano la risposta necessaria e adeguata per i cittadini dell’area delle città del tufo.

La giunta e i capigruppo chiedono che per i fragili e gli iperfragili che hanno difficoltà di mobilità e di trasporto sia richiesta la collaborazione dei medici di famiglia che hanno terminato la vaccinazione degli over 80.

Infine chiedono una maggiore e più capillare informazione e si impegnano ad assicurare ogni possibile collaborazione, già offerta nelle scorse settimane.