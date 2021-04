«I numeri della Toscana sono da zona arancione». La Regione non cambierà colore

GROSSETO – La Toscana verso un’altra settimana in zona arancione. A confermare, con il conforto dei dati sul contagio di oggi e dei giorni scorsi, è stato il presidente della Regione Eugenio Giani.

In un’intervista al Tg3, Giani ha annunciato che i numeri della Toscana sono da zona arancione. Non solo, ma il presidente della Regione ha anche detto che tornerà in zona arancione la provincia di Firenze, che fino a sabato resta in zona rossa. Unica provincia da monitorare è quella di Prato, che potrebbe rimanere in zona rossa anche la prossima settimana.

La decisione arriverà comunque domani quando, dopo l’analisi dei dati da parte della cabina di regia, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza con le nuove disposizioni.