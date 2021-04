Gli ambulanti scendono in piazza: «Penalizzati. Vogliamo ristori e tornare a lavorare»

GROSSETO – #salviamogliambulanti. È questo l’obiettivo della manifestazione che lunedì 19 aprile si svolgerà a Firenze, in piazza della Signoria.

Gli ambulanti appartenenti a Anva Confesercenti e a Fiva Confcommercio scenderanno in piazza, alle 16, per chiedere mercati e fiere sempre aperti, anche in zona rossa, la sospensione dei versamenti contributivi sino al 31 dicembre 2021, l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico e dalla Tari sino al 31 dicembre prossimo, il rinnovo delle concessioni con validità sino al 2032, l’esenzione dal Durc per tutto il 2021 e sostegni adeguati per ambulanti, fieristi e mercati turistici.

«Non possiamo accettare che il settore degli ambulanti venga ancora ignorato. Restituiteci il futuro – afferma Simone Zippilli presidente provinciale Anva -. Siamo stati penalizzati. Vogliamo ristori adeguati e veri per la tutta la categoria, ma soprattutto vogliamo lavorare e siamo certi di poterlo fare garantendo la sicurezza per noi stessi e per i nostri clienti».