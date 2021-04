Attività all’aperto e adattata, così riparte la ginnastica Uisp in quattro sedi diverse

GROSSETO – Zona arancione, aumento delle temperature: lo sport può rimettersi in moto. Così la Uisp di Grosseto è ripartita con i corsi organizzati dal comitato negli impianti della sede di viale Europa, ma anche a Follonica, Valpiana, Massa Marittima e Porto Ercole. Attività fisica adattata, otago ad alta disabilità, ginnastica posturale, qi gong: il tutto rigorosamente all’aperto e nel rispetto di tutti i protocolli sanitari. Sono una settantina i corsi già ripartiti, con una squadra di 15 istruttori – diplomati Isef – attivi sul territorio.

“Era importante rimettere in movimento le persone che ormai da troppo tempo non facevano più attività fisica – afferma Ilaria Sguazzini, coordinatrice attività motorie Uisp, supportata da Francesco Paoloni – penso soprattutto all’Afa e alla ginnastica Otago che si rivolgono anche a persone anziane e con problemi di mobilità”. I corsi sono in programma principalmente al mattino, ma anche in orario pomeridiano in base alle esigenze degli associati. Per informazioni segreteria Uisp, 0564417756.