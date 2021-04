Ambulanti, Pizzichi: «In Consiglio regionale approvata la mozione Lega in aiuto al settore»

FOLLONICA – “Misure a sostegno degli ambulanti. Ieri il Consiglio della Regione Toscana ha approvato una mozione della Lega per la sospensione per il 2021 e 2022 della presentazione del Durc per i rinnovi delle concessioni di posteggio in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Si tratta di una deroga alla legge regionale 62/2018 che prevede l’obbligo della regolarità contributiva per poter svolgere la propria attività”, spiega il consigliere leghista Daniele Pizzichi.

“Oggi purtroppo anche questo settore è in ginocchio – prosegue – e molte sono le attività, che svolgono il commercio ambulante, colpite duramente dalla crisi economica.

Una situazione sentita anche nel Comune di Follonica, dove da tempo gli ambulanti stanno lanciando un grido di allarme fino ad ora rimasto inascoltato.

La Lega vince una battaglia, ma tante altre sono le misure provvisorie che andrebbero prese per dare respiro al settore tra cui i necessari sconti sulla Tari che, più di ogni altra tassa, è ingiusta poiché se “non lavori non produci rifiuto”.

Come Lega ci è sembrato opportuno andare in aiuto di tutti gli ambulanti titolari di regolare autorizzazione che oggi purtroppo non riescono ad essere in regola con il pagamenti dei tributi”, conclude.