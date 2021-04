Tripletta di Senesi e acuto di Gianneschi al Bagnolo, decima vittoria per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Decimo successo stagionale per l’Atlante Grosseto, che firma un bel 4-1 casalingo nel recupero contro il Bagnolo, che lottava per punti salvezza. Gara tirata e di sofferenza, giocata fino alla fine e onorata da entrambe le sfidanti.

Al 4’ primo tiro per gli ospiti a tagliare l’area, mentre subito dopo Cardarelli ci prova con il portiere ostile che rimedia. Ancora il 4 biancorosso manda alto al 6’. Gli equilibri si spezzano al 9’ quando i locali sfruttano al meglio una rimessa laterale con conclusione vincente di Senesi, da distanza ravvicinata: è l’1-0. Neanche un minuto e l’Atlante raddoppia ancora con Senesi, involato a rete e bravo a non sbagliare mira. Al 12’ palla gol per gli ospiti che rubano palla dopo una serie di passaggi dei grossetani e vanno al tiro con Marra, ma Tamberi si oppone con grinta. Il Bagnolo insiste e al 14’ accorcia le distanze con Cirritto, da palla inattiva. Pochi secondi dopo, la parte alta della traversa evita il probabile pareggio. Traversone velenoso a cercare Maretti, ma Tamberi se la cava. Sull’esterno della rete un altro tentativo ospite, dopo una buona azione palla a terra.

Ripresa non meno combattuta. Bella chance per Maretti col subentrato Pasquini che si impone, mentre sul fronte maremmano è Caldarelli a ritrovarsi due volte in area avversaria ma senza il tocco gusto. Brutta botta alla caviglia per Falaschi, costretto a lasciare il campo. Occasione in ripartenza per Senesi, senza fortuna, che poi aiuterà i compagni in difesa nel successivo contropiede del quintetto di D’Alsazia. A cinque dalla fine il Bagnolo inizia a ricorrere al portiere di movimento. Occasione per Terranova praticamente solo davanti a Pasquini. Proprio nel bel mezzo del pressing degli emiliani, Senesi fa quasi tutto da solo rubando palla sulla sinistra e segnando a porta vuota il 3-0. Neanche un minuto e arriva il quarto gol grossetano con Gianneschi che calcia dalla distanza senza sbagliare. Al 17’ due straordinarie parate del terzo portiere dell’Atlante, il giovane Bruni. Fuori di un soffio l’ennesimo tiro di Marra, al 19’ inoltrato. Si chiude così con una bella soddisfazione e una piccola festa il calendario interno del team di mister Izzo, che onora la Bombonera con una prestazione di peso importante anche per il futuro.

Questa la formazione dell’Atlante Grosseto: Tamberi, Cipollini, Caldarelli, Putzt T., Baluardi, Putzt M., Gianneschi, Falaschi, Hrytsyk, Senesi, Pasquini e Bruni; all. Izzo. Questa la formazione del Bagnolo: Zanni, Maretti, Yanai, Marra, Terranova, Giovannetti, Ralh, Ljesnjanin, Bianchini e Cirritto; all. D’Alsazia.