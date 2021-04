GROSSETO – Un ragazzo di 24 anni è finito in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa sera in via Castiglionese, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Il giovane, residente di Castiglione della Pescaia, è uscito di strada ribaltandosi con l’auto nel fosso. Fortunatamente il ragazzo non è rimasto ferito gravemente. Sul posto 118, Croce rossa e Vigili del fuoco.