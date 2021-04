Coronavirus: due persone morte, 28 nuovi positivi e 46 guariti

GROSSETO – Ci sono due persone, che erano risultate positive al Covid, e che sono morte all'ospedale Misericordia di Grosseto. Si tratta di una donna di 90 anni, e un uomo di 93 deceduti entrambi il 14 aprile. 28 invece i nuovi casi positivi al Coronavirus in Maremma su 609 tamponi effettuati. 46 le persone guarite.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 14 aprile 2021" su Spreaker.

183 le persone positive in tutta la Asl sud est (Arezzo 86, Siena 69, Grosseto 28). Dei nuovi positivi la fetta più cospicua rientra nella fascia d'età tra i 50 e i 64 anni (dieci persone), otto in quella tra i 35 e i 49 anni, cinque sino a 18 anni, e gli ultimi cinque da suddividere tra le altre fasce.

Leggi anche covid19 33 positivi nelle scuole maremmane: ricoverati due studenti

Per quanto riguarda i singoli comuni sette i nuovi positivi a Grosseto, tre a Santa Fiora (che si aggiungono ai cinque di ieri a cui sono legati), altrettanti a Castel del Piano, quattro a Gavorrano e quattro a Massa marittima.

51 le persone ricoverate all'ospedale Misericordia di Grosseto, 14 in terapia intensiva. 779 le persone positive in carico alla Asl, di cui 657 al proprio domicilio. 1.052 le persone in quarantena perché contatto stretto di positivo.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 183 Provincia di Arezzo 86 Provincia di Siena 69 Provincia di Grosseto 28 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 19 15 21 14 11 6 Grosseto 5 8 2 10 2 1 Siena 12 13 14 16 8 6 Totale 36 36 37 40 21 13

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 7 aprile Giovedì 8 aprile Venerdì 9 aprile Sabato 10 aprile Domenica 11 aprile Lunedì 12 aprile Martedì 13 aprile Mercoledì 14 aprile Arezzo 55 96 104 117 93 97 58 86 Siena 57 85 80 73 64 64 60 69 Grosseto 16 31 29 50 27 20 32 28 Totale Asl Tse 128 212 213 240 184 181 150 183

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castel Del Piano 3 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 2 Gavorrano 4 Grosseto 7 Massa Marittima 4 Monte Argentario 1 Montieri 1 Orbetello 2 Santa Fiora 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 106 TI San Donato Arezzo 22 Degenza Covid Misericordia Grosseto 51 TI Misericordia Grosseto 14

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1138 Provincia di Siena 1082 Provincia di Grosseto 609

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1832 Provincia di Siena 1464 Provincia di Grosseto 779

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1396 Provincia di Siena 1303 Provincia di Grosseto 657

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2838 Provincia di Siena 2549 Provincia di Grosseto 1052

Guariti Provincia di Arezzo 57 Provincia di Siena 76 Provincia di Grosseto 46

Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo 1 donna di 69 anni 1 donna di 82 anni entrambe decedute il 13 aprile 2021 Ospedale Misericordia Grosseto 1 donna di 90 anni 1 uomo di 93 anni entrambi deceduti il 14 aprile 2021

Sono sette i nuovi casi di coronavirus registrati a Piombino: si tratta di quattro donne di 19, 26, 63 e 87 anni; due uomini di 46 e 47 anni; e un minore di 3 anni.

Tutti i soggetti sono in buone condizioni di salute isolati nelle proprie abitazioni. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo la rete di contatti avuti dai pazienti.

Secondo i dati forniti dall'Asl, sono 125 i soggetti attualmente positivi in isolamento nelle proprie abitazioni; da agosto ad oggi, sono guariti 740 pazienti, sono quattro, invece, i pazienti deceduti.

I soggetti attualmente ricoverati a Villamarina, invece, sono sei, tre dei quali residenti a Piombino.