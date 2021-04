Cagnolino fugge da casa e viene trovato morto: «Aveva inseguito un lupo»

ALBINIA – Secondo quanto i proprietari hanno raccontato ai Carabinieri il loro cagnolino si era allontanato da casa per inseguire un altro animale, che i padron avevano descritto come un lupo, ed è stato trovato morto a poca distanza da casa.

I carabinieri della stazione Forestale di Orbetello e della stazione di Albinia questa mattina sono intervenuti nella frazione di Orbetello dove un uomo aveva segnalato la scomparsa di un Jack Russel Terrier. I padroni hanno riferito ai carabinieri «che il cane si era allontanato, la sera precedente, per inseguire un altro animale, descritto come un lupo».

Raccolte tutte le informazioni, i Carabinieri si sono messi alla ricerca vicino all’abitazione da cui il cane si era allontanato, ritrovando, a distanza di poche centinaia di metri, il corpo senza vita del cane. L’animale è stato consegnato all’Istituto zooprofilattico di Grosseto per le analisi specifiche, per stabilire le cause della morte. I reparti operanti continuano a monitorare la zona.