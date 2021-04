Il podcast del 12 aprile – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 12 aprile 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 12 aprile 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 su 10.754 test di cui 8.891 tamponi molecolari e 1.863 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari 6,65% che corrisponde al 17,9% sulle prime diagnosi. Diminuiscono i casi, ma il tasso rimane alto e per questo l'attenzione deve rimanere alta. Intanto da oggi la Toscana torna in zona arancione dopo due settimane di zona rossa.

Ieri in provincia di Grosseto i casi registrati sono stati 27. All’Ospedale Misericordia ci sono 58 persone ricoverate nel reparto Covid (uno in meno del giorno precedente), mentre c’è una persona in più terapia intensiva, in tutto 17.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 38.376 prime dosi e 12.482 richiami. In Toscana in totale dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 887.704 dosi.

La cronaca. Morì di overdose nel mese di luglio del 2020. Oggi i carabinieri hanno notificato a un tunisino i 19 anni l'avviso di fine indagini. Secondo i militari dell'Arma sarebbe lui ad aver ceduto la droga che poi ha provocato la morte dell'uomo.

