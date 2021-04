Gli Under 11 del Circolo Pattinatori a braccia alzate, piegata la Rotellistica Camaiore

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Picchianti si conferma la terza forza del campionato Under 11: nella penultima giornata i grossetani di Stefano Paghi, che disputeranno le finali di Coppa Italia, sono andati a vincere sulla pista del Camaiore rimasta in equilibrio nel primo tempo, ma che i biancorossi hanno fatto loro il match nella ripresa. Triplette per Alexander Convertiti e per Lorenzo Turbanti, arrivato a 32 reti.

Disco rosso per le altre due formazioni, Under 13 e Under 15, che hanno tenuto comunque testa a Follonica e Viareggio.

Under 11, Rotellistica Camaiore-Picchianti C.P. Grosseto 2-6

ROTELLISTICA CAMAIORE: Consiglio, Cinquini; Vanni, Triola (1), Bechini, Lenzoni (1), Squeo, Triglia, Zurolo.

PICCHIANTI GROSSETO: Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann (3), Pucillo, Civitarese, Boni, Celata, Turbanti (3). All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Luca Molli.

Under 13, Follonica-Bora Bora C.P. Grosseto 5-1

FOLLONICA: Tarassi, Santini; Marengo, Silva (2), Muzhaqi, Barbato (1), Malvezzi, Agresti (2), Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Sergio Silva.

BORA BORA GROSSETO: Caselli, Croci; Leonardo Convertiti Mann, Muntean, Francesco Masetti (1), Betti, Leonardo Balducci, Fonti, Nicholas Balducci. All. Pablo Saavedra.

ARBITRO: Nello Lorenzoni.

Under 15, Viareggio A-Cieloverde C.P. Grosseto 5-0

VIAREGGIO: Casentini; Caliumi (1), Gemignani, Lentini, Toti (2), Facchini (2), Di Pietro. All. Andrea Facchini.

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti; Francesco Masetti, Giusti, Montomoli, Burroni, Leonardo Balducci. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.