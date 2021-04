Final Four di serie B, Giovinazzo fra le rivali del Circolo Pattinatori Alice

GROSSETO – E’ l’AFP Giovinazzo la terza squadra qualificata per la Final Four di serie B. La formazione barese, allenata da Diomede Camporeale, si è sbarazzata del Roller Salerno (5-1), nella penultima partita del girone G.

Il Giovinazzo, che ha una rosa giovanissima, composta da atleti dal 2000 al 2005, affiancherà così Alice C.P. Grosseto e Hockey Prato nel concentramento finale che si svolgerà dal 14 al 16 maggio e che garantisce un posto in serie A2. La quarta formazione ammessa alle finali uscirà dallo spareggio playoff tra As Viareggio Hockey e RRD C.P. Grosseto. La gara d’andata si disputerà domenica 2 maggio alle 18 in Versilia, il ritorno domenica 9 maggio alle 17,30 in via Mercurio.