GROSSETO – «Rosso, arancione, giallo non cambia nulla. In qualunque momento si formano assembramenti di ragazzi che ascoltano musica, giocano a calcio, mangiano e passano il tempo come se il Covid non ci fosse». La denuncia viene da una nostra lettrice, che abita in zona e che ha scattato le fotografie.

«Per molti di loro tra l’altro la mascherina è anche un optional» prosegue. Le foto sono state scattate nella zona della Cittadella, tra via Stati Uniti e via Svizzera, a Grosseto. Le prime due immagini della gallery sono di questi giorni, mentre le altre due sono di un paio di mesi fa. «Questo per dimostrare come la cosa vada avanti da tempo».

La foto con più gente è la più recente «evidentemente il fatto di non poter far nulla ha portato molti ragazzi a ritrovarsi qui, in un parcheggio un po’ appartato. Ho chiamato più volte le forze dell’ordine, ma sembra che le priorità siano altre. Eppure essendo una questione di salute pubblica dovrebbe essere importante».