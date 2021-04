ULTIM’ORA – Fuori strada con l’auto, rimane incastrato: lo soccorre un consigliere comunale

GROSSETO – Un’auto che stava viaggiando sulla Castiglionese, per cause ancora da accertare, è uscita di strada in prossimità del Centro militare veterinario.

All’interno dell’auto c’era un uomo che era rimasto incastrato nell’abitacolo. A Soccorrerlo è stato il chirurgo e consigliere comunale di Grosseto Pasquale Virciglio che poco dopo l’incidente stava passando con la sua auto.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa. Dopo averlo tirato fuori ha poi chiamato i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo.