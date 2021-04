Secondo centro di fila per il Follonica Gavorrano, Foligno ko e zona playoff ad un passo

BAGNO DI GAVORRANO – Successo per 2-1 in terra umbra per il Follonica Gavorrano che inanella la seconda vittoria consecutiva battendo di nuovo il Foligno e si porta a un punto dalla zona playoff, sfruttando il passo falso della quinta Cannara.

I minerari devono rinunciare a Tomassini, Zini e Corioni, ma recuperano Bruni e Lo Sicco. Fischio d’inizio e vantaggio flash dei padroni di casa dopo una manciata di secondi, con Fondi che calcia da centrocampo beffando Ombra. Una vera e propria mazzata per i maremmani, che nonostante i primi venti buoni minuti degli umbri non si scompongono e iniziano a macinare gioco trovando il gol del pari alla mezz’ora. Su punizione calciata da Lo Sicco, deviazione della barriera e palla che arriva sui piedi di Mencagli che da pochi passi non sbaglia e batte Meniconi. Ancora in crescita i biancorossoblù, che prendono in mano le redini del gioco costringendo i perugini a difendersi.

Ripresa giocata sempre su buoni ritmi anche se le squadre stanno molto attente a non scoprirsi. Lombardi e compagni però con l’ingresso di Grifoni e Luzzetti continuano a spingere molto sulle fasce cominciando a creare occasioni da rete. Il gol vittoria arriva al 24′ su azione da calcio d’angolo: il cross arriva sui piedi di Berardi che da centro area in mezza rovesciata trafigge Meniconi per l’1-2.

Nei minuti finali il Foligno prova l’assalto, ma il Follonica Gavorrano si difende ordinatamente, blindando i tre punti.

FOLIGNO: Meniconi, Colarieti, Dita (39′ Piancatelli), Giabbecucci (33′ st Bokoko), Padovani, Nuti, Settimi, Fondi, Broso, Zerbo, Marianeschi (26′ st Mancini). A disposizione: Marricchi, Betti, Rossi, Currieri, Fiki, Scarpini All. Vicarelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Dierna, Berardi, Mencagli, Lombardi (35′ st Staiano), Papini (17′ st Grifoni), Lo Sicco, Valerio (17′ st Luzzetti), Ampollini, Vai. A disposizione: Trombini, Battistoni, Apolloni, Farini, Usei, Rosini. All. Cacitti.

ARBITRO: Gallo di Castellamare di Stabia; assistenti: D’Anna di Caserta e Ferrario di Grottamaggiore.

MARCATORI: 1′ Fondi, 30′ Mencagli, 24′ st. Berardi

NOTE: ammoniti Papini, Bruni, Dita, Giabecucci, Valerio, Lo Sicco; recuperi 2’+4′.