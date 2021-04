Forzati i garage: portate via e-bike, bici e attrezzi per migliaia di euro

GROSSETO – Biciclette da professionisti, del valore di migliaia di euro, attrezzi da lavoro e da giardinaggio. Sono tantissimi i garage presi di mira la scorsa notte nella zona di Verde Maremma a Grosseto.

I ladri si sono concentrati nella zona di via Uranio, portando via biciclette, ma anche attrezzi da lavoro. «Nel nostro palazzo hanno forzato le serrature di tutti i garage. A noi hanno portato via due biciclette da 3.500 euro – racconta il proprietario di uno dei garage aperti -. Il nostro vicino che fa il giardiniere si è visto rubare tutti gli attrezzi da lavoro. Quando sono andato in ferramenta per ricomprare la serratura mi hanno detto che ne erano andati già tanti a fare altrettanto, anche nei giorni scorsi».

Furti facili, a basso rischio. Oggetti facili da rivendere (i motorini e gli scooter sono stati lasciati) per ricavare denaro contante anche rivendendoli a prezzi molto inferiori rispetto al valore.