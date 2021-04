Coronavirus, in Maremma 27 nuovi casi. Una persona in più ricoverata in terapia intensiva

GROSSETO – Sono 27 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto.. Per individuarli, tra le 14 del 10 aprile e le 14 dell’11 aprile, sono stati effettuati 559 tamponi. Le persone positive in carico sono 851. Si registrano 32 guarigioni e nessun decesso.

Il territorio comunale più colpito è Grosseto, con 8 nuove positività. Segue Monte Argentario con 7, poi Orbetello e Castiglione della Pescaia con 3.

Quanto alla pressione sull’ospedale Misericordia, calano di un’unità i ricoveri nei posti letto ordinari, che diventano 58 (ieri 59), mentre c’è una persona in più terapia intensiva , in tutto 17 (ieri 16).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 184 Provincia di Arezzo 93 Provincia di Siena 64 Provincia di Grosseto 27 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 23 14 21 14 12 9 Grosseto 5 5 6 8 2 1 Siena 10 16 12 15 5 6 Totale ASL TSE 38 35 39 37 19 16

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 4 aprile Lunedì 5 aprile Martedì 6 aprile Mercoledì 7 aprile Giovedì 8 aprile Venerdì 9 aprile Sabato 10 aprile Domenica 11 aprile Arezzo 83 100 81 55 96 104 117 93 Siena 65 96 57 57 85 80 73 64 Grosseto 25 50 28 16 31 29 50 27 Totale Asl Tse 173 246 166 128 212 213 240 184

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 3 Follonica 2 Grosseto 8 Monte Argentario 7 Montieri 1 Orbetello 3 Santa Fiora 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 107 TI San Donato Arezzo 24 Degenza Covid Misericordia Grosseto 58 TI Misericordia Grosseto 17

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 864 Provincia di Siena 752 Provincia di Grosseto 559

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1929 Provincia di Siena 1565 Provincia di Grosseto 851

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1562 Provincia di Siena 1388 Provincia di Grosseto 761

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2672 Provincia di Siena 2470 Provincia di Grosseto 1091

Guariti Provincia di Arezzo 65 Provincia di Siena 66 Provincia di Grosseto 32