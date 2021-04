Coronavirus, in Italia 15.746 casi e 331 morti. Più persone ricoverate in terapia intensiva

GROSSETO – In Italia oggi domenica 11 aprile ci sono 15.746 i nuovi casi di Coronavirus. E’ un dato in leggera diminuzione rispetto alla giornata di ieri, quando i casi furono 17.567. Le persone che hanno contratto il virus diventano quindi almeno 3.769.814.

I tamponi (molecolari e antigenici) sono stati 253.100, in calo quindi rispetto al dato di ieri quando erano stati bem 320.892. Il tasso di positività quindi passa dal 5,5% al 6,2%.

I decessi sono 331 (ieri erano stati 344), per un totale di 114.254 vittime dall’inizio dell’epidemia di Covid in Italia. Oggi in Italia ci sono almeno 533.005 che risultano positive al virus, 80 meno di ieri.

Nei reparti di terapia intensiva italiana ci sono 3.585 pazienti, 27 in più rispetto a ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno.