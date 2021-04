Un nuovo caso al Giglio e un guarito: sull’isola ci sono tre positivi

ISOLA DEL GIGLIO – Una persona guarita ed un nuovo caso di positività. Questi i dati registrati al Giglio nella giornata odierna. Una situazione che non muta rispetto al dato precedente che vede complessivamente tre contagiati di cui due in via di guarigione: una residente a Giglio Castello e due soggetti non residenti ancora in isolamento a Giglio Porto.

“Superfluo, ma quasi obbligatorio, rimarcare la raccomandazione a tenere alta la guardia – dice il sindaco Sergio Ortelli -, in questo mese cruciale per la possibilità di accedere alla vaccinazione di massa dei cittadini delle isole minori. Se tutto va bene presto potremo dare l’annuncio per una fase nuova delle vaccinazioni.

Prosegue invece, pur con tutte le vicissitudini ormai note sulla sanità gigliese, la campagna vaccinale over e under 80. Attualmente sono state vaccinate 42 persone, prima e seconda dose, ed altre 104, solo prima dose, per un totale di 146 persone. Come annunciato nel precedente comunicato abbiamo avuto nei giorni 9 e 10 una netta accelerazione del piano vaccinale con un totale 79 inoculazioni.

Dal giorno 12 aprile cambieranno gli orari dei collegamenti marittimi da e per il Giglio. Sarà apportata una temporanea modifica con validità fino al 30 aprile, data dalla quale tutti noi speriamo di raggiungere la normalità. Per i nuovi orari verrà emanato apposito comunicato”, conclude.