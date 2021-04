Trasferta umbra per il Follonica Gavorrano, a Foligno per migliorare il sesto posto

BAGNO DI GAVORRANO – Venticinquesima di campionato per il Follonica Gavorrano, che riprenderà a giocare dopo la sosta pasquale contro la peggio classificata Foligno, in terra umbra. I biancorossoblù ripartiranno dal successo contro la Pianese, ma soprattutto da una condizione mentale migliore, con più concentrazione e determinazione, sempre sotto la guida di mister Cacitti, ormai uno di famiglia nella società del presidente Mansi, con il supporto di Biagetti e Callai: vietato lasciare punti per strada e peggiorare il sesto posto in graduatoria, in una situazione che ancora non esclude la partecipazione ai playoff. Di ritorno da una sconfitta invece i perugini, attualmente con cinque punti in meno dei maremmani e con uno dei peggiori reati offensivi del girone E.

Arbitrerà Gallo di Castellammare di Stabia coadiuvato da D’Anna di Caserta e Ferraro di Frattamaggiore.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 allo stadio Enzo Blasone di Foligno.

Il programma della 25esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Sporting Trestina

Flaminia-Sangiovannese

Foligno-Follonica Gavorrano

Ostiamare-Grassina

Pianese-Badesse

Siena-Cannara

Sinalunghese-Montespaccato

Tiferno Lerchi-Scandicci

Trastevere-San Donato Tavarnelle