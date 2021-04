Coronavirus in Maremma: 50 nuovi casi e un ricovero in più. Stabili le terapie intensive

GROSSETO – Sono 50 i nuovi casi registrati in Provincia di Grosseto tra le 14 del 9 aprile e le 14 di oggi, 10 aprile (ieri 29).

Dei 50 casi, 26 sono nel Comune di Grosseto, sette a Orbetello, tre a Massa Marittima e Scansano, due a Capalbio, a Castiglione della Pescaia e a Monte Argentario, uno a Castel del Piano, Civitella Paganico, a Isola del Giglio, a Roccastrada e a Scarlino.

Sono 906 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 625). Le persone positive in carico alla Asl sono 906 (ieri 916). Si registrano 38 guarigioni (ieri 16).

All’Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 59 persone ricoverate in Degenza Covid (uno in più di ieri) e 16 in terapia intensiva (come ieri).

Nelle Rsa della Provincia di Grosseto ci sono attualmente 10 positivi in tre strutture diverse del territorio.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 241 Provincia di Arezzo 117 Provincia di Siena 73 Provincia di Grosseto 50 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 17 13 29 32 17 9 Grosseto 9 14 7 13 5 2 Siena 13 10 9 24 14 3 Totale ASL TSE 39 37 45 69 36 14

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 3 aprile Domenica 4 aprile Lunedì 5 aprile Martedì 6 aprile Mercoledì 7 aprile Giovedì 8 aprile Venerdì 9 aprile Sabato 10 aprile Arezzo 95 83 100 81 55 96 104 117 Siena 86 65 96 57 57 85 80 73 Grosseto 26 25 50 28 16 31 29 50 Totale Asl Tse 207 173 246 166 128 212 213 240

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Capalbio 2 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 2 Civitella Paganico 1 Grosseto 26 Isola Del Giglio 1 Massa Marittima 3 Monte Argentario 2 Orbetello 7 Roccastrada 1 Scansano 3 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 107 TI San Donato Arezzo 24 Degenza Covid Misericordia Grosseto 59 TI Misericordia Grosseto 16

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1236 Provincia di Siena 834 Provincia di Grosseto 795

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1930 Provincia di Siena 1569 Provincia di Grosseto 906

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1504 Provincia di Siena 1387 Provincia di Grosseto 775

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2706 Provincia di Siena 2703 Provincia di Grosseto 1085

Guariti Provincia di Arezzo 117 Provincia di Siena 44 Provincia di Grosseto 38