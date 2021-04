Coronavirus in Italia: 17.567 nuovi casi e 344 morti. In calo i ricoveri

GROSSETO – In Italia i nuovi casi sono 17.567 (ieri erano 18.938) per un totale di 3.754.077 contagi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registrano 344 morti per coronavirus (ieri 718), per un totale di 113.923 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Sono 320.892 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri i test erano 362.973), 5,4% il tasso di positività.

Gli attuali positivi in Italia oggi sono 533.085 (-3.276 rispetto a ieri). 3.107.069 i guariti totali dall’inizio della pandemia (+20.483 rispetto a ieri).

Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ossia 15 in meno (186 ingressi del giorno a fronte dei 192 di ieri).