Tamponi in farmacia: ecco come prenotare l’appuntamento

PIOMBINO – Tutto pronto alle Farmacie comunali per eseguire i tamponi sui cittadini: da mercoledì 14 aprile sarà possibile prenotare un appuntamento per sottoporsi al tampone antigenico in sicurezza nella Farmacia Comunale Montemazzano (Via Ischia, 6).

“Abbiamo voluto cogliere l’occasione del protocollo siglato dalle associazioni di categoria dei farmacisti – spiega Sabrina Nigro, assessore del Comune di Piombino – per fornire ai cittadini un servizio di prevenzione indispensabile in questo periodo pandemico. Grazie alla collaborazione delle Farmacie comunali, gli studenti, le loro famiglie e tutti gli operatori della scuola potranno sottoporsi gratuitamente al tampone: ciò rappresenta uno strumento utilissimo nel rallentamento e monitoraggio della diffusione del Covid-19, fattore che può sicuramente contribuire alla riapertura delle scuole in sicurezza. Inoltre, anche i cittadini che non rientrano in questa categoria, potranno accedere al test a un prezzo calmierato e accessibile. Siamo convinti che questo servizio possa rappresentare un motivo di maggiore serenità per la comunità: in questo modo amplieremo la campagna di screening uno degli strumenti più efficaci per rallentare la pandemia”.

Il Comune ha attivato il servizio alla farmacia comunale Montemazzano vista la disponibilità di spazi esterni sufficientemente ampi da garantire la sicurezza di operatori e cittadini.

Saranno eseguiti i tamponi antigenici che consentono di avere una risposta immediata: i test saranno eseguiti, su prenotazione inizialmente il martedì, il giovedì e il venerdì mattina in orario di apertura della farmacia (dalle 8.30 alle 12.30).

Da mercoledì 14 aprile i cittadini potranno contattare la farmacia al 392 2635766 in orario di apertura e prenotare l’appuntamento: nel momento della prenotazione, i farmacisti invieranno via mail i documenti (disponibili anche a questo link: https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-covid-tamponi-rapidi-gratuiti-in-farmacia-per-studenti-e-loro-familiari) che dovranno essere riconsegnati compilati in farmacia insieme alla tessera sanitaria.

Il personale scolastico, gli studenti e le famiglie potranno accedere al test gratuitamente; per gli altri cittadini il costo è di 22 euro. I risultati dei test saranno inseriti nel portale regionale che consente di tracciare i casi positivi. In caso di positività al tampone antigenico i cittadini dovranno contattare l’Asl o il proprio medico di medicina generale.

Inoltre, con le stesse modalità di prenotazione, sarà disponibile anche il test sierologico al costo di 20 euro: tale servizio non prevede la gratuità per studenti, famiglie e operatori scolastici.

Da lunedì 12 aprile, pertanto, l’area retrostante la farmacia sarà interessata da divieto di sosta per consentire l’installazione delle postazioni per i tamponi.