Il tennis Uisp cresce ancora, Gabbiani: «Spunti e iniziative per i prossimi anni»

GROSSETO – E’ il tennis targato Uisp una tra le poche discipline sportive che non si sono mai fermate nonostante le limitazioni sanitarie, grazie al clima mite e agli impianti di viale Europa che hanno consentito attività all’aperto. Con l’insediamento del nuovo consiglio direttivo il lavoro della struttura di attività potrà prendere ulteriore impulso nei prossimi mesi. Accanto al coordinatore Claudio Gabbiani lavoreranno i consiglieri Marco Terzaroli, Ezio Scali e Raffaele Fusini. Al primo incontro in videoconferenza hanno partecipato anche il presidente Uisp Sergio Perugini, il responsabile per l’impiantistica sportiva Olinto Fedi e i rappresentanti dei circoli affiliati.

“La riunione – afferma il coordinatore Gabbiani – è stata molto partecipata, con dirigenti di associazioni che spaziano su tutta la Maremma e toccano anche la provincia di Livorno. Sono intervenuti i vari referenti delle società e sono emersi degli spunti ed iniziative che rappresentano la rotta per i prossimi anni della nostra attività tennistica”. “Da parte nostra – aggiunge Gabbiani – abbiamo delineato le linee guida per l’organizzazione dei prossimi eventi e della prossima stagione, ma è chiaro che sarà proprio il rapporto con le società a guidare il nostro impegno. Le condizioni per poter riorganizzarsi al meglio ci sono tutte. Disponibilità, professionalità ed entusiasmo da parte di tutti sono di buon auspicio per ricostruire il nostro futuro”.