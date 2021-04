Da lunedì sarà ampliato l’orario dell’asilo comunale

CIVITELLA PAGANICO – Il Comune di Civitella Paganico amplierà l’orario del servizio per il nido dell’infanzia “Lo Scarabocchio” a partire da lunedì 12 aprile.

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di potenziare l’offerta dei servizi dedicati alla prima infanzia e alle famiglie del territorio, intende attuare l’ampliamento d’orario dell’asilo, per il momento in via sperimentale in modo da verificare le esigenze delle famiglie per valutare poi una definitiva modifica d’orario per il prossimo anno educativo (2021/2022).

Il nuovo orario prevede la possibilità di accogliere anticipatamente i bambini a partire dalle ore 7:30 e prolungare il servizio del tempo pieno fino alle ore 17:30.

Il comune precisa che durante il periodo di ampliamento d’orario, le quote di compartecipazione previste per l’anno educativo 2020/21 rimarranno invariate. Gli uffici comunali e le educatrici sono comunque a disposizione per ulteriori informazioni.