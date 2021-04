Biliotti nuova segretaria Cisl, Ferretti: «Prima donna nel ruolo in Maremma, un orgoglio per tutti»

GROSSETO – “Faccio le congratulazioni ed un grande in bocca al lupo alla neoeletta segretaria della Cisl di Grosseto Katiuscia Biliotti”, questo l’augurio di Andrea Ferretti, segretario della Cgil di Grosseto a nome di tutte le compagne e dei compagni della Camera del Lavoro.

“Il fatto che sia la prima segretaria generale donna nel panorama sindacale grossetano – prosegue – riempie d’orgoglio anche noi e rappresenta uno sprone a fare di più e meglio nella direzione del superamento di tutte le differenze di genere.

Conosco Katiuscia da anni, abbiamo fatto un percorso in comune nella rappresentanza del mondo del commercio, turismo e multiservizi. Adesso sono sicuro che inizieremo un periodo di proficua collaborazione, insieme a Federico Capponi, segretario della UIL, alla guida delle Confederazioni.

Il periodo che abbiamo davanti non sarà facile. Dovremo affrontare problematiche che non hanno precedenti dal dopoguerra ad oggi. Ci sarà da ricostruire il Paese. E quello che abbiamo passato, ci ha riconfermato che sarà possibile solo mettendo al centro lavoratrici, lavoratori e pensionati che in questi mesi si sono caricati il peso di mandare avanti la nostra economia e sostenere le famiglie con sacrificio e senso di solidarietà. Questo sarà possibile solamente lavorando insieme nella stessa direzione.

Un saluto a Fabrizio Milani – conclude Ferretti – con il quale, pur non condividendo sempre le stesse posizioni, siamo comunque riusciti a ricondurre le questioni affrontate in un’ottica unitaria con il comune obbiettivo della difesa dei lavoratori e dei pensionati. In una discussione franca e corretta in nome del reciproco rispetto”.