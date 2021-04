GROSSETO – I ristoratori della Maremma tornano in piazza per manifestare contro le chiusure imposte dal Decreto Draghi per il contenimento del contagio da coronavirus.

Domani, venerdì 9 aprile, alle 9,30 i ristoratori si troveranno i piazza Dante, così come hanno già fatto alcune settimane fa, per fare sentire la loro voce e chiedere di poter riaprire e di poter tornare ad ospitare nei loro locali i loro clienti (nella gallery le foto della manifestazione di qualche giorno fa).

Una richiesta che segue quello che da tempo è un grido di allarme della categoria. Già alcune settimane fa i ristoratori proprio di fronte alla statua di Canapone a Grosseto bruciarono simbolicamente le proprie licenze protestando contro le misure e le restrizioni introdotte dal Governo.

E domani la manifestazione sarà sostenuta anche dalla Confartigianato che più tardi, intorno alle 11, ha organizzato un altro appuntamento di confronto «per analizzare – si legge nella nota dell’associazione di categoria – le criticità sono stati invitati a partecipare rappresentanti dei ristoratori e gli esponenti politici espressione del nostro territorio. La mattinata, la prima del genere organizzata a Grosseto, sarà una preziosa occasione di confronto e di incontro tra i diversi protagonisti della nostra vita socio-economica e politica con l’obiettivo di trovare le migliori risposte per affrontare la difficile emergenza sanitaria in corso».

All’incontro, ci si terrà sia in presenza nella sede di via Monte Rosa che in diretta su Facebook , sono stati invitati a partecipare anche una rappresentanza di parrucchieri ed estetisti.