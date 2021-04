100mila euro per il tetto della scuola: al via i lavori

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Iniziati i lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della scuola dell’infanzia alle Paduline, plesso scolastico costruito nella metà degli anni ottanta, sul quale l’amministrazione ha fatto investimenti continui per il miglioramento strutturale dell’edificio, rendendolo un luogo bello, accogliente e sicuro sia all’interno che all’esterno, regalando nel corso del tempo un giardino con attrezzature per il gioco all’avanguardia e ambientalmente compatibili.

«Sono in corso in questi giorni – spiega Elena Nappi, vicesindaca con delega ai lavori pubblici – le attività di allestimento e preparazione dei lavori connessi al rifacimento integrale del manto di copertura del tetto, eseguita con l’utilizzo di materiali ecosostenibili ed innovativi, attraverso l’applicazione di una membrana particolare antiriflettente, di colore verde pallido, che si integrerà al meglio con il fabbricato e l’ambiente circostante, ma soprattutto sarà installata senza l’asportazione dei materiali esistenti, quindi riducendo a zero la produzione di qualsiasi tipologia di rifiuto e polveri, grazie ad una nuova tecnica di montaggio che non produrrà nessun tipo di inquinamento acustico ne emissioni nocive».

«Le attività didattiche – precisa la vicesindaca – proseguiranno regolarmente senza alcuna interruzione perché gli interventi saranno eseguiti sul solaio dell’edificio al quale gli operai avranno accesso grazie ai ponteggi di sicurezza con protezione anticaduta. L’area del giardino continuerà ad essere fruibile e sicura grazie ad una rete di protezione realizzata intorno alle impalcature, che non permetterà ai bambini di arrampicarsi o avvicinarsi. Le lavorazioni sono state concordate sia con il responsabile della sicurezza dell’istituto comprensivo che con il dirigente scolastico e permetteranno di affrontare in un ambiente ancora più protetto non solo dalle piogge ma anche dall’arrivo del caldo, grazie all’utilizzo di materiali che garantiscono un isolamento dalle alte e basse temperature».

«Ringrazio come sempre – tiene a sottolineare Nappi – la scuola per la grande disponibilità dimostrata anche in questa occasione, rendendosi immediatamente pronta ad affrontarla assieme al personale dell’amministrazione comunale, ed i tecnici dell’ufficio Lavori pubblici per la professionalità e l’impegno. Tale intervento terminerà entro la metà maggio, senza creare disagi alla popolazione scolastica».

La Giunta municipale aveva ritenuto necessario realizzare questa opera già da tempo inserendola nel piano delle opere pubbliche dello scorso anno e appena sono entrati nelle casse comunali i 100mila euro necessari per procedere alla lavorazione è stata immediatamente affidata.

«L’attenzione costante dell’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia nei confronti del mondo della scuola locale – conclude Elena Nappi – resta alto e procediamo con regolarità alla manutenzione e al miglioramento dei plessi scolastici dove i ragazzi si formano dotandoli di strutture per quanto possibile efficienti ed al passo con i tempi».