Scuola: in Maremma 55 positivi al Covid tra studenti, insegnanti e personale non docente

GROSSETO – Sono attualmente 55 i positivi al Coronavirus provenienti dal mondo della scuola in Provincia di Grosseto, come riporta la Asl. Nello specifico, 43 sono studenti, otto insegnanti, e quattro del personale non docente. Tutti si trovano in isolamento domiciliare, tranne un operatore del personale non docente, ricoverato in ospedale.

Una settimana fa, mercoledì 31 marzo, si contavano 28 contagi in più: i positivi nelle scuole maremmane erano 83 (66 sono studenti, otto insegnanti, e nove del personale non docente).

Ieri gli attuali positivi in Maremma erano 1.051, dunque l’incidenza dei casi della scuola sui casi totali è pari al 5,23% (mercoledì scorso era 6,4%). Questo significa che sul totale dei positivi solo il 5,23% è legato direttamente alla scuola.

Per quanto riguarda il totale dei casi nelle scuole in Maremma, dall’inizio della pandemia ad oggi si contano 389 contagi (308 studenti, 64 insegnanti e 17 personale non docente). Mercoledì scorso erano erano 376 contagi (299 studenti, 61 insegnanti e 16 personale non docente).