L’odissea del vaccino: il racconto di una persona fragile. «Ore davanti al computer, sistema non funziona»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un’odissea digitale e telefonica è quella che stanno vivendo in questi giorni e in questi ore tante persone in Toscane. Sono i fragili e gli ultrafragili che da alcune settimane stanno cercando di accedere alla campagna vaccinale e cercano di prenotare il loro turno sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione.

Un calvario fatto di attese e tempo perso, di codici e sms che ha indignato un nostro lettore. È lui a raccontarci cosa sta succedendo in questi giorni e sopratutto quello che è successo a lui.

Altre persone ci hanno contattato per segnalare disguidi simili o altri disagi.