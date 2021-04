Il podcast del 7 aprile – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 7 aprie 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, mercoledì 7 aprile 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 937 su 27.269 test di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,44% (12,2% sulle prime diagnosi).

Per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi giornalieri sono scesi sotto quota mille. A segnare una prima inversione di tendenza anche il tasso dei nuovi positivi che è in diminuzione.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i casi registrati sono stati 28, 12 nel comune capoluogo. All’Ospedale Misericordia ci sono 58 persone ricoverate in Degenza Covid (uno in meno del precedente) e 16 in terapia intensiva (uno in meno del precedente).

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 32.784 prime dosi e 11.414 richiami. In Toscana in totale dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 790.703.

