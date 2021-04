Accoltellamento in centro: prese due persone

GROSSETO – Due persone sono state fermate dai Carabinieri questa mattina. I due sarebbero coinvolti nell’accoltellamento avvenuto qualche giorno fa in centro, a Grosseto, nella zona di via Oberdan.

Un uomo era stato ferito in via Damiano Chiesa. L’uomo era arrivato, barcollando, sino in via Oberdan, dove si era accasciato. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Grosseto hanno portato, questa mattina, ad individuare due stranieri che sarebbero coinvolti nell’aggressione.

Notizia in aggiornamento