Riunione online per la Polisportiva Giovanile Salesiana: «Curare i giovani con lo sport»

GROSSETO – Si è riunito in piattaforma on line il consiglio direttivo neo eletto del comitato provinciale della Polisportiva Giovanile Salesiana di Grosseto. All’incontro presente, come invitato permanente, il presidente regionale Stefano Pezzolla.

Il presidente provinciale Mirco Pierattoni, dopo un breve saluto, ha presentato la visione e la missione per questo nuovo quadriennio olimpico dell’ente di promozione sportiva PGS grossetano: “Il principale obiettivo sarà quello della cura dei giovani per mezzo dello sport. Lo sport dovrà essere strumento propedeutico per far crescere gli atleti come onesti cittadini, buoni cristiani e atleti preparati ad affrontare le sfide che lo sport dei nostri tempi ci porta innanzi”.

Durante il consiglio direttivo, sotto proposta del presidente, e accettato dai consiglieri eletti, sono stati affidati gli incarichi istituzionali del comitato.

La vice presidenza è andata a Pierluigi Bonucci, la direzione tecnica ad Antonio Carlotta, la segreteria è stata affidata a Bonucci P. Luigi, la tesoreria sarà gestita da Stefano Rosini. Incarichi sportivi specifici alle consigliere Daniela Ferraro e Silvia Bicocchi. Il coordinatore dei progetti sarà Amedeo Gabbrielli.

Il comitato di Grosseto dovrà essere pronto ad affrontare le sfide post pandemia cercando, sin da subito, di mettersi al lavoro per preparare al meglio la ripresa delle attività sportive della stagione in corso.