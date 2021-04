Passeggia nudo in città: il video caricato sui social

GROSSETO – Un uomo completamente nudo, che attraversa la strada senza preoccuparsi delle auto o di chi può vederlo. Le immagini, caricate su tik tok, celebre piattaforma adolescenziale che viene dedicata perlopiù ai balletti, sono stare registrate a Grosseto, tra via Emilia e via Calabria, a pochi passi dalla chiesa del Sacro Cuore.

L’uomo, sembrerebbe di colore, sta attraversando la strada nella zona della rotonda. Ed è scalzo oltre che completamente nudo. Non sembra minimamente disturbato neppure dal fatto che i fari lo illuminino mettendo in evidenza la sua nudità. Non si sa quando il video sia stato girato.