Pallamano Follonica senza mordente, il Teramo prevale al Palagolfo

FOLLONICA – La Starfish Pallamano Follonica gioca la sua peggiore partita casalinga e trova nell’uovo di Pasqua la prima sconfitta al Palagolfo, con il Teramo che prevale 25-23. Gara giocata male per i follonichesi che non brillano in nessun reparto; al 9′ del primo tempo solo una rete per i locali che chiudono la prima frazione sotto di 4. Una bella reazione nella parte centrale del secondo tempo dove il Follonica riesce a portarsi a più uno con Tommaso Pesci autore di 11 reti su 23, poi a causa di una serie di esclusioni il Teramo si trova in campo con soli 2 giocatori di movimento e il portiere, ma i maremmani non riescono a segnare più di un gol.

Errori al tiro da tutte le posizioni e gli abruzzesi portano a casa una meritata vittoria. Adesso per la Starfish c’è la sosta di una settimana e poi ancora in casa con il Chiaravalle in attesa del recupero ancora casalingo con il Nuoro. Con il quarto posto ormai irraggiungibile, per non perdere il quinto piazzamento gli atleti di Matteo Pesci dovranno affrontare le ultime cinque gare con tutt’altra mentalità.