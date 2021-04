Coronavirus: altri cinque morti in Maremma. I nuovi casi sono 28

GROSSETO - Cinque morti all'Ospedale Misericordia di Grosseto per il Coronavirus: si tratta di un uomo di 69 anni trasferito da Arezzo, deceduto nella giornata di Pasqua, due donne di 84 (anch'essa trasferita da Arezzo) e 89 anni e un uomo di 68, deceduti ieri, e un uomo di 94 morto oggi, martedì 6 aprile.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 6 aprie 2021" su Spreaker.

Sono invece 28 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Provincia di Grosseto tra le ore 14 del 5 aprile alle 14 di oggi, 6 aprile (ieri 50).

Dei 28 nuovi casi, 12 sono nel Comune di Grosseto, cinque a Orbetello e quattro a Gavorrano.

Sono 371 i tamponi processati nelle ultime 24 ore (ieri 209). Le persone positive in carico alla Asl sono 1.051 (ieri 1.095). Si registrano 56 guarigioni (ieri 46).

All'Ospedale Misericordia di Grosseto ci sono 58 persone ricoverate in Degenza Covid (uno in meno di ieri) e 16 in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

Dei nuovi casi registrati tra il 2 ed il 6 aprile, sei contagi sono di variante inglese (tra lunedì 29 marzo e giovedì 1 aprile erano 10).

SITUAZIONE VACCINI IN MAREMMA

Per quanto riguarda la situazione vaccini in Maremma, ad oggi sono state somministrate 31.323 prime dosi (venerdì 2 aprile erano 26.948) e 11.155 seconde dosi (venerdì invece erano 10.518).

La maggior parte delle persone vaccinate in provincia di Grosseto ha ricevuto il vaccino Pfizer - Biontech: sono 16.239 le prime dosi somministrate (venerdì erano 15.077), 10.270 le seconde (venerdì erano 9.804).

Per quanto riguarda l'Astrazeneca, in Maremma sono state somministrate 12.780 dosi (questa settimana è iniziata la somministrazione delle seconde dosi, ed ne è stata inoculata una), invece le prime dosi effettuate con Moderna 2.298 (venerdì erano 2.227), 884 le seconde (venerdì erano 714).

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state somministrate in totale 114.608 prime dosi e 40.314 seconde dosi (venerdì erano 98.379 prime dosi e 37.581 seconde dosi).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 166 Provincia di Arezzo 81 Provincia di Siena 57 Provincia di Grosseto 28 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 13 14 14 22 13 5 Grosseto 4 7 6 10 0 1 Siena 8 12 16 10 7 4 Totale ASL TSE 25 33 36 42 20 10

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 30 mar Mercoledì 31 marzo Giovedì 1 aprile Venerdì 2 aprile Sabato 3 aprile Domenica 4 aprile Lunedì 5 aprile Martedì 6 aprile Arezzo 77 88 115 133 95 83 100 81 Siena 85 67 105 72 86 65 96 57 Grosseto 48 46 56 48 26 25 50 28 Totale Asl Tse 210 201 276 253 207 173 246 166

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 2 Gavorrano 4 Grosseto 12 Massa Marittima 2 Orbetello 5 Scansano 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 109 TI San Donato Arezzo 21 Degenza Covid Misericordia Grosseto 58 TI Misericordia Grosseto 16

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 750 Provincia di Siena 724 Provincia di Grosseto 371

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2105 Provincia di Siena 1585 Provincia di Grosseto 1051

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1731 Provincia di Siena 1379 Provincia di Grosseto 955

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2613 Provincia di Siena 3226 Provincia di Grosseto 1203

Guariti Provincia di Arezzo 51 Provincia di Siena 32 Provincia di Grosseto 56