Controlli di Pasqua, il Comune ringrazia le forze dell’ordine: «Grande lavoro»

CAPALBIO – L’Amministrazione comunale di Capalbio ringrazia le Forze dell’Ordine per il grande lavoro svolto durante le festività di Pasqua, nel controllo del nostro territorio.

“I numeri sui controlli effettuati in queste festività – spiega Giuseppe Ranieri, vicesindaco di Capalbio – testimoniano il grande lavoro messo in atto dalle nostre forze dell’Ordine nel costruire un’importante rete di supervisione e controllo su tutto il territorio per far rispettare al meglio le norme anticontagio. Ci tengo a ringraziare personalmente il colonnello Cesare Antuofermo, comandante provinciale della Guardia di Finanza, e il capitano Andrea Zangaro della Guardia di Finanza della tenenza di Orbetello, il colonnello Giuseppe Adinolfi comandante provinciale dei Carabinieri, il capitano Nico Lamacchia comandante di compagnia di Orbetello e il luogotenente Pierpaolo Monni comandante del comando stazione Carabinieri di Capalbio, oltre ai nostri Vigili urbani, alle guardie zoofile dell’Italcaccia e all’associazione La Racchetta che hanno contribuito egregiamente al lavoro svolto su tutto il territorio. Sono felice di vedere che il proficuo rapporto di collaborazione delle forze dell’Ordine con il nostro Comune, già avviato dal nostro compianto sindaco Bianciardi, vada avanti nel migliore dei modi”.

Numeri positivi che testimoniano anche il comportamento rispettoso dei cittadini di Capalbio. “Un ringraziamento di cuore – continua il vicesindaco Ranieri – voglio farlo anche a tutti i nostri concittadini che, in un momento di così grande difficoltà, hanno dato prova di serietà rispettando i regolamenti per cercare di superare prima possibile questa situazione di disagio legata alla pandemia”.