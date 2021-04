Lutto a Grosseto, muore nota professoressa. Aveva insegnato al Professionale e alle scuole medie

GROSSETO – Lutto per il mondo dell’istruzione in Maremma. È scomparsa la professoressa Daniela Corridori. Aveva 71 anni, la metà dei quali trascorsi nelle scuole di Grosseto, la città dove era nata.

Laureata a Roma ha insegnato italiano e storia negli istituti professionali a indirizzo commerciale dopo aver insegnato le stesse materie alle scuole medie e, in un periodo precedente, religione. Per diversi anni si era anche impegnata nei corsi serali per adulti. Dopo il pensionamento aveva partecipato con passione assieme al marito Mario Socci alla attività della Associazione volontari ospedalieri. Alla famiglia giungano le condoglianze della nostra redazione.