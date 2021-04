L’almanacco del Giunco: il 5 aprile la condanna per omosessualità a Oscar Wilde e muore Kurt Cobain

GROSSETO – Lunedì 5 aprile, il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.45 Accadeva oggi:

342 – Vulcacio Rufino diviene comes per orientem Aegypti et Mesopotamiae per easdem vice sacra iudicans.

823 – Lotario I, figlio dell’imperatore Ludovico il Pio e nipote di Carlo Magno, viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da papa Pasquale I a Roma.

1242 – Aleksandr Nevskij sconfigge l’Ordine Teutonico nella battaglia del Lago ghiacciato, combattuta sul ghiaccio che copriva il Lago dei Ciudi.

1355 – A Roma Pierre Bertrand, incaricato da papa Innocenzo VI, incorona imperatore Carlo IV di Lussemburgo.

1453 – Il sultano Maometto II ammassa le truppe preparandosi ad attaccare Costantinopoli, capitale dell’Impero Bizantino: dopo due anni d’assedio, arrivano i cannoni, grazie ai quali la città verrà conquistata il 29 maggio 1453.

1621 – La nave Mayflower (Padri pellegrini) salpa da Plymouth, Massachusetts per far ritorno in Gran Bretagna.

1648 – Napoli: fine della Repubblica napoletana.

1722 – Jakob Roggeveen sbarca sull’Isola di Pasqua.

1794 – A Parigi vengono ghigliottinati Georges Jacques Danton e Camille Desmoulins su ordine di Maximilien Robespierre.

1799 – Le truppe austriache sconfiggono quelle francesi nella battaglia di Magnano.

1803 – Vienna: prima esecuzione della Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 di Ludwig van Beethoven, composta fra il 1800 e il 1802.

1817 – Il barone Karl Friederich Drais von Sauerbronn presenta pubblicamente la draisina, considerata la prima bicicletta.

1829 – Consacrazione di papa Pio VIII, al secolo Francesco Saverio Castiglioni.

1831 – Il papa Gregorio XVI pubblica la Lettera Enciclica Quel Dio, parole di riconoscenza per il salvato potere temporale.

1847 – La compagnia d’avanguardia dei pionieri mormoni partì dai Winter Quarters per dirigersi ad ovest verso il Great Basin.

1853 – Annibale De Gasparis, astronomo e matematico italiano, scopre l’asteroide 24 Themis.

1862 – Guerra di secessione americana: Assedio di Yorktown.

1875 – A Venezia Re Vittorio Emanuele II di Savoia accoglie l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I.

1887 – Viene firmato il trattato che stabilisce il protettorato francese sulle Isole Wallis e Futuna.

1895 – Oscar Wilde viene condannato al carcere per omosessualità dichiarata.

1908 – Esordio internazionale della Nazionale di calcio tedesca a Basilea.

1923 – Italia: esce il primo numero del giornale Il Popolo, allineato sulle idee di Don Luigi Sturzo. A causa delle posizioni antifasciste, ne viene interrotta la pubblicazione il 19 novembre 1925. Riprenderanno nel 1943.

1930 – Il Mahatma Gandhi, in un atto di disobbedienza civile, marcia verso il mare infrangendo il divieto di produrre sale.

1937 – Roma: la regina Elena moglie di Vittorio Emanuele III di Savoia riceve la Rosa d’Oro della Cristianità concessa da papa Pio XI.

1938 – Heikki A. Alikoski scopre l’asteroide 3776 Vartiovuori.

1945 – Seconda guerra mondiale: Gli Alleati bombardano Alessandria, colpendo la cattedrale, una scuola ed un asilo e uccidendo decine di bambini: è l’ultimo bombardamento alleato sull’Italia.

1951 – Julius ed Ethel Rosenberg vengono condannati a morte per spionaggio per conto dell’Unione Sovietica.

1962 – Ultimati i lavori del Traforo del Gran San Bernardo.

1969 – Guerra del Vietnam: dimostrazioni contro il conflitto vengono attuate a New York, Washington ed in altre città statunitensi.

1972 – Guerra del Vietnam: il Vietnam del Nord invade la Provincia di Binh Long, aprendo un secondo fronte nell’offensiva di Nguyen Hue.

1974 – Viene pubblicato il primo romanzo di Stephen King, Carrie.

1976

– Repubblica popolare cinese: Il Movimento 5 aprile causa incidenti a piazza Tienanmen (Pechino).

– Regno Unito: James Callaghan succede come Primo ministro britannico ad Harold Wilson.

– Cambogia: il principe Norodon Sihanouk rinuncia alla carica di capo di Stato ad un anno dalla salita al potere dei Khmer rossi.

– Presso l’Osservatorio Félix Aguilar viene scoperto l’asteroide 4390 Madreteresa.

1981 – E. Bowell scopre l’asteroide 7554 Johnspencer.

1982 – Lussemburgo: primo sciopero indetto nella nazione, contro il congelamento dei salari.

1984 – Antonín Mrkos scopre l’asteroide 3364 Zdenka.

1986 – Il musicista francese Jean-Michel Jarre tiene a Houston un fantasmagorico concerto in memoria delle vittime della tragedia dello Space Shuttle Challenger a cui assistono circa un milione e mezzo di persone.

1989

– E. F. Helin scopre l’asteroide 4159 Freeman;

– M. Geffert scopre l’asteroide 4611 Vulkaneifel.

1990 – Germania: Prima sessione della Volkskammer, il primo parlamento liberamente eletto della DDR.

1992

– Italia: si svolgono le elezioni politiche le prime della cosiddetta Seconda Repubblica;

– La Bosnia ed Erzegovina si rende indipendente dalla Jugoslavia; ha inizio l’Assedio di Sarajevo;

– Perù: crisi costituzionale; il presidente peruviano Alberto Fujimori scioglie il Parlamento e sospende le attività della magistratura.

1994 – Kurt Cobain, cantautore e chitarrista del gruppo grunge Nirvana, si suicida con un colpo di fucile a pompa alla testa.

2001 – Il sottomarino Enrico Toti parte dal porto di Augusta con destinazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano.

2003 – Guerra in Iraq: Saddam Hussein ricompare in pubblico, con le forze della coalizione alle porte di Baghdad.

2004

– Si diffonde la notizia che il teschio conservato nella tomba di Francesco Petrarca ad Arquà non è del poeta: è infatti appartenuto ad una donna del Medioevo;

– Guerra in Iraq: Colin Powell ammette pubblicamente che le prove presentate all’ONU riguardo alle armi di distruzione di massa in Iraq erano state sopravvalutate.

2005 – Germania: un gruppo di astronomi scatta la prima foto di un pianeta al di fuori del Sistema solare. Lo afferma Ralph Neuhäuser, professore dell’Università di Jena, riferendosi al pianeta Gq Lupi, nella Costellazione del Lupo, lontano da noi 400 anni luce circa e di massa doppia rispetto a quella di Giove.

2008 – Va a fuoco un torrione del castello di Moncalieri, patrimonio mondiale dell’Unesco. Cinque le stanze distrutte (la stanza di Maria Adelaide, quella di Vittorio Emanuele, la Stanza degli specchi, la Stanza degli armadi e la Stanza del Proclama).

2012 – Stati Uniti d’America: il presidente Obama promulga il Jumpstart Our Business Startups Act, colloquialmente chiamato JOBS Act.

