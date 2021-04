GROSSETO – Crollano le temperature in Maremma. Dopo oltre una settimana di condizioni meteo da primavera inoltrata, precipitano le minime che nel capoluogo tornano a toccare gli zero gradi centigradi.

Non solo: oggi, lunedì 5 aprile, si andrà sotto zero nella zona del Monte Amiata, basti pensare che in vetta si dovrebbero raggiungere i -7. Se le minime crollano, giù anche le massime che dopo i 25 gradi raggiunti la scorsa settimana a Grosseto dovrebbero attestarsi attorno ai 25.

Anche se le temperature calano, sarà una giornata con tanto sole quella di Pasquetta. Cielo sereno, assenza di nuvole e precipitazioni, vento debole in mattinata e moderato nel pomeriggio.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui