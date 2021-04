Coronavirus, l’anticipazione di Giani: «In Toscana 981 nuovi casi, tasso di positività al 21,9% sulle prime diagnosi»

GROSSETO – “I nuovi casi registrati in Toscana sono 981 su 10.517 test di cui 9.112 tamponi molecolari e 1.405 test rapidi”. Ad annunciarlo è il governatore Eugenio Giani, in attesa del report completo della Regione Toscana. Meno casi, quindi, ma anche tamponi in chiara diminuzione visto che i dati si riferiscono al giorno di Pasqua.

“Il tasso dei nuovi positivi è 9,33 (21,9% sulle prime diagnosi) – spiega – Il tasso dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti della scorsa settimana è stato di 273,77”.