L’annuncio del sindaco: «Un grande polo didattico formativo per il Comune»

ROCCASTRADA – “Il Comune di Roccastrada sta lavorando perché a Ribolla, senza nessun costo per i cittadini, sorga e funzioni un’intera area riqualificata dal punto di vista urbanistico e un moderno polo didattico a servizio di tutte le comunità”, scrive, in una nota, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola facendo il punto sui lavori pubblici nella frazione.

“Il 2020 è stato un anno complicato – prosegue -, “ricco” di cattive notizie, ma la condizione in cui la pandemia ha costretto anche il Comune di Roccastrada non ci ha impedito di andare avanti nei progetti importanti per il futuro della comunità.

Il rischio è stato, infatti, che si accumulassero ritardi soprattutto per la realizzazione della nuova scuola a Ribolla. Noi non siamo stati fermi, abbiamo agito nei confronti del Ministero per ricevere i finanziamenti, arrivati soltanto a inizio 2020 pur essendo relativi alla annualità 2018, e abbiamo sfruttato questi tempi per migliorare ciò che già avevamo progettato, reperire nuove risorse economiche, avviare tutti i lavori che si potevano anticipare.

Con la pandemia, nei lavori pubblici tutto, infatti, è diventato più complicato: nuovi oneri “covid” si sono aggiunti a quelli previsti per le opere e nuovi documenti progettuali sono stati necessari, ma le relazioni intessute e l’attenzione verso tutte le fonti di finanziamento ci hanno consentito di essere oggi in una buona condizione operativa.

Intanto abbiamo aggiudicato provvisoriamente i lavori della scuola, oltre sei milioni, e sono in corso le verifiche previste dal codice dell’appalto. Alla gara hanno partecipato tredici grossi raggruppamenti di imprese tra le migliori nel panorama nazionale in termini di costruzione di scuole e, terminate le verifiche, ci sarà l’aggiudicazione definitiva e l’iniziò dei lavori.

Sfruttando, poi, un nuovo finanziamento di 528mila euro, sono iniziati i lavori della viabilità a servizio della scuola che prevedrà la rotatoria all’intersezione di via del Diaccialone con via Collacchia e via Milano, l’ampliamento di via del Diaccialone oltre a nuovo presidio sociosanitario.

Ultima novità è che il progetto scolastico si integrerà con un collegamento tra la scuola attuale e quella nuova. Il vecchio edificio, infatti, sarà alla base di un progetto socio educativo all’avanguardia che, grazie ad un ulteriore finanziamento, darà vita futura anche al vecchio stabile. Appena i protocolli anti covid lo consentiranno presenteremo il nuovo progetto alla cittadinanza.

