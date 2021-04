La foto del giorno: il cancellone diventa blu nella giornata dell’autismo

FOLLONICA – L’associazione Biglie sciolte aps quest’anno ha deciso di aderire all’iniziativa, per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo illuminando di blu il Cancellone dell’Ilva, uno dei simboli della città del golfo, con il patrocinio del Comune di Follonica.

Come ogni anno i monumenti di tutto il mondo si tingeranno di blu aderendo alla campagna “Light it up blue” (accendi di blu) ideata dall’associazione americana Autism Speaks nel 2010.

“Un gesto che ci auguriamo possa parlare alle coscienze, invitando ad approfondire la tematica in un momento in cui, invece, quello che avremmo voluto fare è stringerci in un abbraccio collettivo”, commenta la presidente dell’associazione Elena Chelotti.

“Abbiamo accolto immediatamente la richiesta di Biglie sciolte – dice il sindaco Andrea Benini – di aiutare a diffondere un messaggio visivo di coinvolgimento , di presenza e di sensibilizzazione verso coloro che, proprio perché affetti da forme di autismo, soffrono in modo più grave dell’isolamento e delle limitazioni fisiche e di scambio affettivo imposte dalla pandemia. E siamo convinti dell’importanza di sostenere queste famiglie, forse un po’ più sole in questa fase così critica per tutti”.

La foto del giorno è stata scattata dal fotografo Giorgio Paggetti.