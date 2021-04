Incidente in città: cade dallo scooter. Nella stessa via un altro incidente pochi giorni fa

GROSSETO – Un ragazzo è finito in ospedale dopo un incidente avvenuto pochi minuti fa in via Tiepolo a Grosseto. Il giovane era in sella ad uno scooter quando è caduto finendo contro un’auto parcheggiata.

Nella stessa via, solo pochi giorni fa, un’automobile si era ribaltata a pochi metri dalla partenza. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente e il 118.