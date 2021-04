Coni, nuovo delegato per lo sport maremmano: ecco chi è

GROSSETO – E’ stato affidato ad Elisabetta Teodosio l’incarico per il nuovo quadriennio olimpico 2021-2024 di Delegato Provinciale del CONI di Grosseto.

Avvocato del Foro di Grosseto, ha ricoperto la carica di Presidente dell’A.S.D. Mattoallaprossima Scacchi Grosseto e quella di Vice Presidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Scacchi; nel 2019 in qualità di Dirigente accompagnatore ha partecipato con la rappresentativa Toscana di scacchi alle Fasi Finali del Trofeo CONI Kinder + Sport che si sono tenute a Crotone. Esperienza di positivo impatto a cui ha partecipato con entusiasmo e che l’ha convinta ancora di più a presentare la propria candidatura.

Raccoglie un’importante eredità lasciata dal suo predecessore Daniele Giannini e dai suoi collaboratori che ringrazia per la qualità dell’attività svolta e forte dell’entusiasmo e dello spirito sportivo che la contraddistingue ha già anticipato che non si risparmierà per rilanciare lo sport in tutte le sue forme in un territorio che ha moltissime risorse ma che sta soffrendo anche per la grave situazione sanitaria che stiamo vivendo.

Credendo fortemente nello spirito di squadra e nella collaborazione tra più forze, Elisabetta Teodosio rivolge un caloroso saluto a tutta la comunità sportiva della provincia ed alle Istituzioni, nella speranza di poter incontrare presto i vari rappresentanti per dar vita a nuovi progetti e collaborazioni.