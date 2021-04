Vuoi fare una video chiamata a amici e parenti ma non sei capace? Ti aiuta l’Arci

MANCIANO – “Vedersi è meglio”. È il nome dell’iniziativa del circolo Arci Manciano. «Un piccolo aiuto in questi tempi difficili… ovviamente gratuito e aperto a tutti – fanno sapere dal circolo -. Ti piacerebbe fare una videochiamata a un amico o un parente lontano ma non hai il dispositivo adatto oppure non riesci a usarlo in autonomia? Niente paura, ti aiutiamo noi!».

Tutti i sabato pomeriggio dalle 17 alle 18 nella sede del circolo (via Marsala 103) i nostri volontari sono a disposizione per connettere generazioni e affetti separati dalla pandemia. Abbiamo pensato a questo piccolo servizio perché da sempre ci occupiamo di promuovere l’avvicinamento alle nuove tecnologie nella terza età (ad esempio con le numerose iniziative organizzate per mettere a conoscenza gli anziani delle numerose truffe telematiche esistenti, oppure con l’attivazione del corso di alfabetizzazione informatica “Nonni sul web”, esperienza molto apprezzata ma purtroppo interrottasi più di un anno fa con l’emergenza sanitaria) e quindi ci è sembrato utile, nell’ottica di promuovere un utilizzo virtuoso delle potenzialità che ci mette a disposizione il mondo digitale, offrire assistenza a tutti coloro che non possono vedere gli affetti lontani e devono accontentarsi della comunicazione telefonica».

«Internet ci dà la possibilità di guardarci in faccia e scambiarci un sorriso, cosa che in una situazione difficile come quella che stiamo vivendo può rappresentare un importante sostegno psicologico. Solo alcune piccole indicazioni: chiamate sempre il numero indicato (3343099331) per prendere appuntamento prima di venire, così possiamo organizzarci per accogliervi in massima sicurezza. Lo spazio che utilizzeremo è all’aperto e saranno sempre garantiti il rispetto della distanza e la disinfezione dei dispositivi che useremo. Non dimenticate di indossare correttamente la mascherina.Si ringrazia ATWebmarketing di Andrea Teti per mettere a disposizione i supporti e le professionalità necessarie per l’iniziativa» conclude il consiglio direttivo del Circolo Arci Manciano.