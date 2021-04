Pasqua: gli orari delle messe di sabato e domenica

GROSSETO – Sabato, all’imbrunire, la Chiesa celebrerà la grande veglia pasquale. Quest’anno la prima novità sarà negli orari. Dovendo garantire ai fedeli il rientro a casa entro le 22, sarà celebrate ovunque nel tardo pomeriggio. Di per sé potrà essere celebrata in tutte le sue parti «salvo che particolari condizioni impediscano di celebrare in chiesa il rito del lucernario, che in questo caso sarà omesso», specifica l’ufficio liturgico.

La Veglia Pasquale in cattedrale avrà inizio alle 19.

Domenica 4 aprile, Pasqua di resurrezione, il vescovo presiederà, poi, il Pontificale solenne alle ore 11 (diretta su Tv9), mentre Messe saranno celebrate anche alle 9.30 e alle 18.

Sul sito e sulla pagina Facebook della Diocesi gli orari delle parrocchie della città.