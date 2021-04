Non siete capaci a prenotare il vaccino? La Croce rossa di Gavorrano vi aiuta a farlo

GAVORRANO – Anche la Croce Rossa di Gavorrano aiuta le categorie che hanno poca dimestichezza con i mezzi elettronici a prenotare la vaccinazione Covid-19 e a partire dalla prossima settimana, martedì 6 aprile, i volontari danno il via alla campagna di aiuto prenotazione.

Le persone interessate dovranno avere a disposizione il proprio codice fiscale e la carta identità, un indirizzo email e un numero di telefono. Nel caso si tratti di una persona con elevata fragilità sarà necessaria anche il codice di esenzione della patologia.

Gli orari sono martedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle ore 15 alle 18 presso la sede di via Giusti, Filare, oppure telefonando al numero 328-8142999 (solo negli orari stabiliti).

«Ci teniamo a sottolineare – ricorda il comitato – che non siamo una via preferenziale, ma un ausilio alla prenotazione per le persone che sono realmente impossibilitate a causa di una non disponibilità di un dispositivo elettronico, per scarsa conoscenza del mezzo o per non poter fruire dell’aiuto di terze persone».

Il servizio è gratuito.